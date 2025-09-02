９月１日、札幌市手稲区のリサイクルショップで発生した強盗致傷事件で、逃走を続けている３人組が使用したとみられる車が、南区の駐車場で見つかっていたことが新たにわかりました。警察は引き続き３人の行方を追っています。日が暮れているのにヘッドライトを消して走行し、左折して止まった車。ここはリサイクルショップの駐車場です。店内に入っていく人影も。そのおよそ９分後。（通報）「非常ボタンが押された。男性から強盗