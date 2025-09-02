静岡県が浜松市に建設を計画する新たな野球場をめぐり、浜松市の中野市長らは知事と県議会に対し多目的ドーム型の整備を求める要望書を提出しました。 【写真を見る】多目的ドーム型の整備を求める要望書を提出する様子 事業費が膨らむ中、竹内良訓議長は「旗を降ろすのであれば政治家としてまずは知事が話すべきだ」と踏み込んだ発言しました。 鈴木知事のもとを訪れたのは浜松市の中野祐介市長や経済界の代表など