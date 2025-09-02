◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 2-1 オリックス(2日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクがオリックスとの3連戦初戦に逆転勝利しました。先発のマウンドにあがったのはモイネロ投手。ここまで29イニング無失点と好投を継続してきましたが、この日は先頭で打席に迎えたオリックス・廣岡大志選手からの痛恨の一発を浴びます。それでも後続を打ち取り最少失点で抑えたモイネロ投手。その後もピンチを招くも、さらなる追加点は許し