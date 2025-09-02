9月2日、岐阜市の信号のない交差点で、高齢の男性が運転する車同士が衝突する事故がありました。3人が救急搬送され、1人が意識不明の重体です。警察によりますと、2日午後1時20分すぎ、岐阜市則武の交差点で、2台の乗用車が出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で、80歳の男性が運転する乗用車の助手席にいた77歳の妻が、意識不明の重体で、この男性ともう1台の乗用車を運転していた83歳の男性もケガをして救急搬送