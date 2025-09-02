鹿児島市交通局によりますと2日午後7時45分ごろ、鹿児島駅前発・騎射場経由・谷山行きの車両が脇田電停で停車し、そのまま動かなくなりました。原因は調査中ですがブレーキ系統の故障とみられるということです。 およそ30分後の午後8時15分ごろ、電車は動いて運転を再開しました。この影響で市電は最大20分ほどの遅れが発生しているということです。 ・ ・ ・