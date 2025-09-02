愛知県一宮市で、妊娠９カ月の女性が車にはねられて亡くなり、事故直後に緊急手術で生まれた女の子は意識不明の状態が続いています。注目の初公判が開かれました。 「怒りは収まらないし、今まで感じたことがないような感情が出てきたので、とにかく事故の真実を明らかにしてほしい」(研谷沙也香さんの夫・友太さん) 初公判を受けて、やり切れない思いを語るのは夫の研谷友太さん(33)です。 妻の研谷沙也香さんは交通