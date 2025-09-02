「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本代表３−０ブルガリア代表」（２日、有明アリーナ）世界ランキング５位の男子日本代表は、同１５位のブルガリアに３−０（２５−２０、２６−２４、２５−２０）のストレート勝ちを決めた。第１セットは、序盤からこの日２４歳の誕生日を迎えた高橋藍のサービスエースなどでリズムに乗った。１１−７からはタイムアウトを挟み、３連続失点から競り合う展開となったが、２１−２