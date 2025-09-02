「楽天０−２西武」（２日、楽天モバイルパーク）楽天が今季初対戦となった西武・今井の前に二塁すら踏めずに敗戦。連勝は２でストップした。Ａクラス入りを目指し正念場の９月に突入したが、またしても難敵が立ちはだかった。２１年から対今井の連敗を昨季ようやく１３で止めたが、昨季も２勝６敗と大きく負け越し。強敵は今年も健在だった。好調・中島、首位打者・村林の１、２番を連続三振に斬られるなど、三者連続三振