21:00 ブラジル実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期） 予想0.2%前回1.4%（前期比) 予想2.1%前回2.9%（前年比) 21:45 ミュラー・エストニア中銀総裁、討論会出席 22:45 米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月） 予想53.3前回53.3（製造業PMI・確報値) 23:00 米ISM製造業景気指数（8月） 予想48.8前回48.0 米建設支出（7月） 予想0.1%前回-0.4%（前月比) 米上下両院8