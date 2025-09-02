◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（２日・バンテリンドーム）中日の大島洋平外野手が、２点適時打を放ち、代打起用に応えた。４点を追う２死二、三塁。阪神・村上の１５１キロ直球を捉えて、中前に返した。二塁走者も本塁にかえる２点適時打で、２点差に詰め寄った。これで、球団歴代単独３位となる通算２０６３安打とし、「追加点が取れてよかった」とうなずいた。チームは、村上を前に６回まで２安打無得点と苦戦。７回に