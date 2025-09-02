◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２日・マツダ）ＤｅＮＡの宮崎敏郎内野手が負傷交代した。７回無死一塁、自打球が右足に当たった。その打席は左飛に終わったが、ベンチに足を引きずりながら戻り、肩を借りながらベンチ裏に下がった。７回裏には柴田が三塁の守備に就き、宮崎は交代した。