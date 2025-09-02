◆東都大学野球３部秋季リーグ戦第１週第１日▽大正大大７Ｘ―６学習院大＝延長１１回タイブレーク＝（２日・岩名球場）東都大学野球３部秋季リーグ戦が２日、開幕した。大正大は学習院大と対戦し、延長１１回タイブレークの末にサヨナラ勝ちを収めた。３部からプロ入りを目指すドラフト候補・田中渓樹（けいたつ）投手（４年）は８回から救援。「真っすぐのコントロールを修正することができなかった」と、１／３回を投げ２安