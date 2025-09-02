¥í¡¼¥½¥óÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª ÉñÂæ¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£2026Ç¯1·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢Á´3¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢½éÈäÏª¤Î¿·¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯¡×µ­Ç°¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡È¥¢¥¤¥É¥ëÀï»Î¡É¤Î²Î¾§¤âÍ½Äê¡£¥ß¥¯¡¢¥ê¥ó¡¢¥ì¥ó¡¢¥ë¥«¡¢MEIKO¡¢KAITO¡½¡½¥Ô¥¢¥×¥í¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬Áí½Ð±é¤·¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹