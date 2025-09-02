◇バレーボール男子壮行試合日本3―0ブルガリア（2025年9月2日東京・有明アリーナ）第1戦が行われ、世界ランク5位の日本は同15位のブルガリアを3―0（25―20、26―24、25―20）のストレートで下した。この日に24歳の誕生日を迎えたアウトサイドヒッターの高橋藍（サントリー）が存在感を発揮。6〜8月のネーションズリーグ1次リーグで0―3で敗れた相手に勝利し、世界選手権（12日開幕、フィリピン）へ順調な調整ぶりを