テレビ朝日系バラエティー番組「家事ヤロウ！！！」（火曜・後８時）最終回が２日に放送され、７年半の歴史に幕を閉じた。同番組は家事に向き合ってこなかったバカリズム、カズレーザー、元ＫＡＴ―ＴＵＮ中丸雄一の３人が、家事をゼロから学ぶドキュメントバラエティー。基礎から今すぐ役立つテクニックまで“狭く”“深く”“ユルく”をテーマに家事をゼロから学んだ。２０１８年４月に深夜番組としてスタートし、２１年４月