東京・中目黒で住宅など3軒が燃える火事があり、焼け跡から高齢とみられる女性の遺体が発見されました。【映像】現地の様子2日午後3時半ごろ、目黒区中目黒で「建物全体から火があがっている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、これまでに3階建ての住宅など3軒、合わせて195平方メートルが焼けました。東京消防庁のポンプ車など51台が出動して火はおよそ4時間半後にほぼ消し止められました。この火事で、