きょう2日、最終回を迎えるTBS系7月期火曜ドラマ『初恋DOGs』に出演する韓国の俳優ナ・イヌが4月に開催したファンミーティング『2025 NA INWOO FANMEETING「Spring, Where Love Begins」』が、9月28日（後6：45〜）CS放送「ホームドラマチャンネル」でアンコール放送される。【写真】ギター演奏も披露！ナ・イヌのファンミーティングの模様2013年のデビュー以来、ドラマ『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』『王女ピョンガン 月が浮