経済同友会は、今月1日付でサントリーホールディングスの会長を辞任した新浪剛史代表幹事の記者会見をあす予定通り行うことを明らかにしました。【映像】新浪氏が3日の会見に出席サントリーホールディングスは、違法の疑いがあるサプリメントを購入し、警察の捜査を受けたとして、新浪氏が1日付で会長を辞任したと発表しました。新浪氏は現在も経済同友会の代表幹事や政府の経済財政諮問会議の民間議員などを務めていますが