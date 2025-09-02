◆パ・リーグ楽天０―２西武（２日・楽天モバイル）西武の先発・今井達也投手の前に打線が２安打に抑えられた楽天が完封負けを喫し、連勝が２で止まった。ＣＳ圏内の３位・オリックスとのゲーム差を詰めることはできなかった。今季７勝目を目指した先発の岸孝之投手は４回まで無失点投球も、５回１死一、三塁の場面で途中降板。２番手の加治屋蓮投手が直後に左犠飛で先制点を許すと、６回は３番手の宋家豪投手がソロ弾を浴び