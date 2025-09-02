ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーターの中西花（21）が、2日までに自身のXを更新して「大切なお知らせ」を伝えた。【写真】「まじ？」「すごいスタイルだね」…『news おかえり』お天気リポーター中西花の大胆姿「とーっても大切なお知らせ」として掲載したのは、大胆な初ビキニショット。スリムボディがあらわになった。中西は「FRIDAYさんで初めてのグラビア撮影していただき、来月の9月11日（木）発売号の本誌で掲