楽天戦に先発した西武・今井＝楽天モバイルパーク西武が連敗を3で止めた。今井が無四球、散発の2安打、10奪三振で2試合連続の完封を遂げ、9勝目をマークした。打線は五回に平沼の犠飛で先制し、六回にネビンのソロ本塁打で加点した。楽天打線は二塁すら踏めなかった。