◆東都大学野球３部秋季リーグ戦第１週第１日▽上智大１４―２順大（２日・岩名球場）東都大学野球３部秋季リーグ戦が２日、開幕した。上智大は順大と対戦し、１４安打１４得点の猛攻で初陣を飾った。先発したプロ注目の最速１５３キロ右腕・正木悠馬投手（４年）は５回を投げ１安打無失点。「納得のいく球があまり投げられなかった」と自己評価は厳しいが、３回と５回には３者連続の空振り三振を奪い、１１Ｋで順大打線を圧倒