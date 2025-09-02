◆パ・リーグ楽天０―２西武（２日・楽天モバイル）西武は３・５ゲーム差で追う４位・楽天戦に先勝した。先発・今井達也投手が無四死球で二塁を踏ませない圧巻の投球を披露。９回２安打１０奪三振で２試合連続、今季３度目の完封勝利で９勝目を挙げた。今井は初回から最速１５８キロをマークした直球とスライダーを軸に４者連続三振の立ち上がり。３回に初安打を浴びたが、５回には２球連続で直球が１５９キロを計測するなど