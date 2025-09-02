自民党は2日、参議院選挙の敗北を総括した報告書を取りまとめ、石破総理は自身の責任に言及した上で、「地位にしがみつくつもりはなく、しかるべき時に決断をする」と話しました。【画像を見る】両院議員総会で陳謝する石破総理前倒しは、8日までの5日間でどう動くのかが重要TBS報道局 政治部 岩田夏弥 部長:今後、どのようになるのかスケジュールを見てみましょう。9月2日、両院議員総会が自民党で行われました。9