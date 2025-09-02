８月３１日に閉幕したバドミントンの世界選手権（フランス・パリ）日本代表が２日、羽田空港で帰国会見を行った。女子シングルスで３度目のＶを果たした山口茜（再春館製薬所）は、「優勝できるとは思っていなかった。結果以上にいいプレーを多く出せたことにすごく価値があるかなと思っています」と笑顔を見せた。世界選手権は、準々決勝で敗れメダルに届かなかった昨夏パリ五輪と同じ舞台で行われ、２１年の東京五輪金メダル