バレーボールの男子日本代表（世界ランク5位）は13日初戦を迎える世界バレーに向けた強化試合を2日、有明アリーナ（東京都江東区）でブルガリア（同15位）に4ー0（25ー20、26−24、25ー20、25ー15）で勝利した。※強化試合変則ルールのゴールデンセット（4セット目）あり【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバースタメンはキャプテンの石川祐希（29）、小野寺太志（29）、永露元稀（29）、宮