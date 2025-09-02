◆パ・リーグ楽天―西武（２日・楽天モバイル）西武のタイラー・ネビン外野手が１４号ソロを放った。「４番・一塁」で先発出場。１点リードの６回先頭の打席で、宋家豪の初球を捉え、右翼スタンドへ貴重な追加点となる１４号ソロを放った。「初球から積極的に打ちにいこうと思い打席に入りました。いい結果に繋がってよかった」とコメントした。