今年5月、愛知県一宮市で妊娠中の女性が車にはねられ死亡した事故で、車を運転していた被告の初公判が9月2日に行われました。生まれた子供には重い障害が残ったもの「被害者」として認められておらず、女性の夫は、娘も被害者として認めてほしいと訴えます。夫・研谷友太さん：「起訴状を見た時に、本当に一切名前が入っていない。これだと娘が何もなかったかのような形にされてしまう」愛する妻を事故で失った研谷友太さん(33