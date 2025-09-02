公設秘書の給与をだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部が石井章元参議院議員の関係先を家宅捜索した事件で、公設秘書として届け出されていた石井元議員の親族が、特捜部の任意の調べに対し、勤務実態がなかったことを認める趣旨の話をしていることが新たにわかりました。石井元議員をめぐっては、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て国から給与をだまし取った疑いで、先週、東京地検特捜部が石井元議員の関係先に