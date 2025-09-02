2日、有明アリーナで「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」が行われ、男子日本代表は男子ブルガリア代表と対戦した。 2025年9月12日（金）に開幕する2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。本大会に向け、日本は9月2日（火）、3日（水）にブルガリアと、9月6日（土）、7日（日）に男子イタリア代表との壮行試合を行う。 壮行試合の対戦