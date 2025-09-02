「中日−阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神の先発・村上は６回２／３を６安打３失点だった。初回は上林に死球を与えると二盗も決められ、２死二塁に。それでも細川を空振り三振とし先制を許さなかった。４点の援護をもらった直後の三回２死一、二塁では上林を左飛。四回から六回は毎回三者凡退と抜群の安定感を見せた。しかし５点リードの七回、細川に二塁打を浴びると、ボスラー、山本の連打で１点目を献上。チェイビ