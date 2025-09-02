2日、俳優の黒崎煌代さん、遠藤憲一さん、井川遥さん、木竜麻生さん、菊池亜希子さん、中山慎吾さん、そして団塚唯我監督が、映画『見はらし世代』ジャパンプレミアの舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【黒崎煌代・23歳】“就職氷河期世代“井川遥との世代ギャップに驚き「転職がそこまで流行ってなかったんですね」映画『見はらし世代』は、今年5月に開催されたカンヌ国際映画祭の「監督週間」で、日本人監督として史上最年