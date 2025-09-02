大人気コスプレイヤーのえなこがこのほど、「ヤングアニマルWeb」（白泉社）に登場。モードな大胆水着姿で、今年の「夏の表紙ジャック」有終の美を飾った。 【写真】「夏の表紙ジャック」を大胆衣装で締めたえなこ えなこは同サイトのグラビア企画に登場。8月22日に発売された「ヤングアニマル」（白泉社）には掲載しきれなかった、珠玉のカットが詰め込まれた。左右の色が白黒で作られた大胆過ぎる変形水着姿や