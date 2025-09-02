インバウンド需要の高まりなどを受け、大町市のホテルに２日、新館とレストランがオープンしました。新館がオープンしたのは大町市の「ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」です２日はホテルの関係者や大町市の牛越徹市長などが出席して記念式典が行われました。新館は、地下1階、地上3階で、温泉付きの客室が30室。料金は1部屋1泊3万2千円からです。また、これまでチャペルだった建物をレストランに改