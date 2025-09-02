◇パ・リーグ日本ハムーロッテ（2025年9月2日ZOZOマリン）日本の伊藤大海投手（28）が2日、ロッテ戦（ZOZOマリン）に先発登板。7回2失点と試合をつくり、マウンドを降りた。立ち上がりはマリン特有の風に苦しんだ。初回、先頭の高部に左翼への二塁打で出塁を許すと、2死としながらも死球、四球で満塁のピンチを招いた。最後はギアを上げ、山本大を捕邪飛に打ち取った。大量援護をもらった3回は、3者連続空振り三振とエ