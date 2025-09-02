Image: Texas A&M University College of Engineering まるで月面ボウリング？ 月や火星などの惑星探査機は、4輪や6輪車の上にゴテゴテと機械類がむき出しになった無骨なデザインが一般的です。それらは脚や車輪があるので段差が超えられなかったり、可動部品が多いほど壊れやすいデメリットがあります。デコボコだらけの惑星では、どんな移動手段が一番効率的なのでしょうか？ ボール型