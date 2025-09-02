◇セ・リーグヤクルト―巨人（2025年9月2日京セラD）ヤクルト・奥川恭伸投手（24）が6回9安打2失点で、今季5勝目はならなかった。京セラドームは24年6月14日のオリックス戦で、980日ぶりの復活勝利を挙げて涙した球場。巨人との対戦は今季開幕戦以来だった。「開幕ぶりで、その時とメンバーも、打ち方も変わっている。しっかり見て、自分なりにイメージを持って投げたい」と臨んだ。3回までは毎回安打を許しながらも無