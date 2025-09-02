クイズ集団「QuizKnock」に所属する東大出身のクイズプレーヤーでタレントの鶴崎修功（30）が2日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。“予習”が好きすぎて受験期を余裕を持って過ごせていたと明かした。この日は「受験勝ち抜いた有名人SP」として放送。そして「成績をアップさせた！オリジナル勉強法」というテーマでトーク。鶴崎は「予習が好きでした」と切り出した。「先の事を勉