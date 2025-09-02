【モデルプレス＝2025/09/02】バカリズムとメイプル超合金のカズレーザーが9月2日、MCを務めるテレビ朝日系『家事ヤロウ！！！』（毎週火曜よる8時〜）最終回に出演。カズレーザー結婚時の秘話を明かした。【写真】カズレーザー「隣はふみちゃん？」贈り物公開◆カズレーザーの結婚、バカリズムが「めっちゃ喜んだ」理由8月10日に女優の二階堂ふみとの結婚を発表したカズレーザー。番組冒頭、バカリズムは進行する中でカズレーザー