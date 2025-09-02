秋田県は２日、前線や暖かく湿った空気の影響で大雨に見舞われ、河川の氾濫や住宅の浸水が相次いだ。秋田市、仙北市、五城目町では計２８６１世帯５７１６人に対し、避難情報で危険度が最も高い「緊急安全確保」が出された。県によると、午後１時時点で新城川など６河川が氾濫し、床上浸水１２棟、床下浸水１３棟に上った。けが人の情報はないという。三種町教育委員会によると、町立山本中学校では、近くの河川が氾濫して生徒