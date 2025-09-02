2日（火）は秋田県で大雨が降りました。3日（水）は東北や北陸で線状降水帯が発生する恐れがあります。雨雲の予想です。既に秋田県では大雨となっているところがありますが、このあと3日朝にかけて東北の日本海側や北陸には次々に発達した雨雲がかかってくるでしょう。秋田、山形、新潟、石川では、3日未明から朝にかけて、富山では明け方から朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。予想雨