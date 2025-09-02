公衆電話に落書きをしたとして、福山市の男子高校生が逮捕されました。別の公園の落書きにも関与の可能性があるということです。■大江芳樹 記者「住宅街にある公園の公衆電話ボックスに落書きされていたということです」器物損壊の疑いで逮捕されたのは、福山市に住む17歳の男子高校生です。警察によると、男子高校生は2025年7月、氏名不詳の男2人と共謀し、福山市千代田町の公園にある公衆電話に白色のペンのようなもので落書き