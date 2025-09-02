今年で12回目となる「ひろしまラウンドテーブル」に、核保有国を含む7か国から有識者が集まり、安全保障における核兵器への依存について議論しました。会議では、核に頼らない平和の実現に向けた政策提言、「ひろしまウォッチ」を来月発表し、国連の全加盟国に送付します。【2025年9月2日放送】