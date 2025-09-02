1年生になったばかりの子どもが、初めて1人で下校する日。朝は集団登校だったものの、帰りは不安もあり、分岐地点まで迎えに行ったという投稿者さん。すると、同じ方向に帰る子の中に、道が分からなくなって泣き出してしまった男の子がいたそうです。先生に気づいてもらおうと声をかけたものの、先生たちは別方向へ。戸惑いながらも投稿者さんは、面識のないその男の子を「分かるところまで」と送り届けたといいます。無事に帰せた