「不来方賞・Ｊｐｎ２」（２日、盛岡）亡きオーナーへの弔い星とはならなかった。２番人気に支持されたメイショウズイウンは、好位４番手から直線で伸びを欠いて３着に終わった。武豊は「状態は良かったし、思い通りの競馬はできたんだけどね。あとワンパンチ足りないだけに、乾いた馬場の方がいいかな」と淡々と振り返った。急逝した松本好雄オーナーに関しては「（ＪＲＡから）公式コメントを出したので」と話すにとどめた。