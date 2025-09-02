2日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人・岡本和真の走塁に苦言を呈した。2−1の7回一死一、二塁で吉川尚輝がセンター後方の中飛に倒れる。しかし、二塁走者・岡本はタッチアップできず。野村氏は「これは岡本、走塁ミスですね」とチクリ。「ノーアウトだったらいいんですけど、1アウトだったら、もうちょっと早くタッチアップに入らないといけないですね」と