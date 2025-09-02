「不来方賞・Ｊｐｎ２」（２日、盛岡）課題の左回りもクリア。大外枠から逃げた単勝１・７倍の１番人気に支持されたナルカミがまんまと後続を完封。重賞初制覇を決め、ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日・大井）への優先出走権をゲットした。２着に４番人気のハグ。２番人気で武豊騎乗のメイショウズイウンは３着に終わった。６Ｒ後に雷を伴った大雨に襲われた盛岡競馬場。メイン時は雨がすっかりやんでいたが