２日午前８時２０分頃、山形県鶴岡市加茂の民家で、体長約１メートルのクマが１階の窓の網戸を開けようとしているのを、居間にいた住人の７０歳代男性が見つけ、１１０番した。男性が追い払い、クマは山の方へ逃げた。けが人はいなかった。現場は山あいの住宅地にある２階建て住宅。男性はガラス窓を開け、網戸のみにしていた。男性は取材に、「『ガサッ』と音がして振り向いたらクマが網戸を開けようとしていた。びっくりした