「巨人−ヤクルト」（２日、京セラドーム）巨人の戸郷が６回４安打１失点。６四球と制球が定まらない中、最少失点に抑え５勝目の権利を手に降板した。初回、３四球で１死満塁のピンチ。５番・オスナに左翼線への一打を打たれたが、判定はファウル。高津監督のリクエストにも判定は覆らず、その後オスナは三ゴロ併殺に打ち取った。三回に村上の中前適時打で先制点を許したが、五回は２死から長岡に右線二塁打を浴び、さらに