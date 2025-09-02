◆ソフトバンク―オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロが6回1失点で降板した。初回無死、廣岡大志に左翼テラス席への先頭打者本塁打を献上した。先制点を許し、連続イニング無失点が29でストップした。2回以降も苦しい投球が続き、4回には無死満塁の大ピンチ。それでもこの回を無失点で乗り切った。モイネロは6回7安打1失点。122球を投じ、6三振を奪った。